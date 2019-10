Faenza. Aggressioni e minacce all’ex compagna, 70enne finisce in manette per stalking

Un uomo di 70 anni è stato arrestato per stalking dai carabinieri perchè colto in flagrante mentre minacciava l’ex compagna 45enne. Il tutto si è svolto all’esterno di un esercizio commerciale, con la vittima che ha chiamato prontamente il 112 terrorizzata all’idea di ricevere anche delle percosse dall’ex compagno. Il 70enne, infatti, stando alle ricostruzioni fornite dagli agenti, aveva aggredito la donna solamente due giorni prima.

La pattuglia ha raggiunto il luogo della chiamata molto rapidamente. L’uomo ha finto di entrare in un negozio dando le spalle ai carabinieri con il tentativo di disperdersi tra la folla presente nell’esercizio commerciale. Dopo alcune verifiche circa l’identità del 70enne interrogando la donna, gli agenti sono riusciti a raggiungere l’uomo fermandolo. Una volta identificato, la donna ha chiarito agli agenti di aver interrotto la relazione da circa un anno poiché l’uomo attuava una serie di comportamenti persecutori con molestie sia telefoniche che verbali, oltre a minacce e aggressioni fisiche.

In particolare, la donna, ha raccontato agli agenti un episodio occorso due giorni prima durante il quale il 70enne l’avrebbe aggredita al punto da costringerla a recarsi al pronto soccorso, lamentando ferite al braccio sinistro tenuto fermo da bende e fasce elastiche, con una prognosi di 10 giorni.

Stando alle dichiarazioni fornite dalla donna, l’ex compagno l’aveva picchiata per strada noncurante del fatto che qualcuno potesse vederlo, pronunciando frasi ingiuriose e colpendola su diverse parti del corpo. La 45enne, non appena avvistato l’uomo all’esterno del negozio, ha chiamato dunque subito i carabinieri, anche perché il 70enne si stava avvicinando alla donna con aria nervosa. Non appena l’uomo ha visto la donna utilizzare il cellulare ha iniziato a minacciarla con frasi intimidatorie che avrebbero riguardato anche persone vicine alla 45enne.

La donna, a quel punto, ha temuto per i suoi due figli avuti da una precedente relazione e ha prontamente chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno sequestrato anche il cellulare dell’uomo dal quale è stata possibile verificare la frequenza dei messaggi WhatsApp molto insistenti e morbosi nei confronti della 45enne.

I carabinieri affermano che, anche durante la relazione con la donna, il 70enne era già apparso molto geloso e morboso, ma la situazione è degenerata quando la 45enne ha deciso di lasciarlo. I militari del NORM, sentito il pm di turno D.ssa Angela Scorza, hanno arrestato l’uomo per stalking. Arresto convalidato con l’emissione dell’obbligo di presentazione alla pg nonché divieto di avvicinamento ad almeno 500 mt dai luoghi frequentati dalla donna e dai figli della stessa.