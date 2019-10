Ravenna. Genitori tengono a casa i bimbi da scuola: “La maestra terrorizza gli alunni”

Ventiquattro bambini di prima elementare di una scuola del territorio comunale di Ravenna oggi, martedì 1 ottobre, non sono andati a scuola. “Uno sciopero” deciso da tutti i genitori dei piccoli alunni in segno di protesta nei confronti di un’insegnante, ritenuta non idonea. La notizia è riportata dal Resto del Carlino Ravenna, in edicola quest’oggi 1 ottobre.

All’origine della vicenda vi sarebbero alcune situazioni riferite dai bambini della prima elementare e confermate da altri alunni della scuola: urla frequenti, scatti d’ira e lanci di oggetti.

E, secondo quanto dichiarato dai genitori al Resto del Carlino, molti bambini sarebbero spaventati e traumatizzati. I genitori preoccupati avrebbero chiesto un confronto con il Dirigente scolastico e firmato una petizione, per far sostituire la maestra.

Della questione sono stati informati sia l’Ufficio scolastico territoriale che l’Assessore all’Istruzione del Comune di Ravenna.