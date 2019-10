Perde il controllo dell’auto e finisce contro guard rail: 40enne trasportata all’ospedale di Ravenna

Oggi, 1° ottobre, intorno alle ore 14, in autostrada A14 dir si è verificato un incidente al km 18 nel territorio del comune di Bagnacavallo subito dopo il ponte sul fiume Lamone in direzione Bologna.

Il sinistro è stato causato dal contatto laterale tra una Skoda Octavia ed una Hyundai Kona. Ad avere la peggio è stata quest’ultima, la cui conducente 40enne ravennate di origini albanesi ha perso il controllo del veicolo andando prima ad urtare un camion, ed infine finendo in testa coda urtando il guard rail di sinistra. Dopo aver tagliato diagonalmente tutta la carreggiata ha urtato frontalmente il guard rail di destra bloccandosi in corsia di emergenza, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli in transito.

La conducente ha riportato lievi lesioni e si trovava in evidente stato di schock, infatti non riusciva a ricordare nulla dell’accaduto. È stata trasportata con ambulanza all’ospedale di Ravenna. Intervenuta per i rilievi di rito la pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Forlì che, oltre a stabilire le cause dell’accaduto ha messo in sicurezza la zona.

Gli altri conducenti coinvolti e persone in transito hanno soccorso la donna accompagnandola al sicuro in una piazzola di sosta, prima dell’arrivo dei sanitari. Nessun problema di rilievo per la circolazione .