Trovato ordigno bellico nei campi di Savarna. Via Basilica chiusa al traffico, oggi il disinnesco

Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha informato la cittadinanza che ieri sera, 1 ottobre, in un terreno agricolo vicino a Savarna, nella zona di Conventello, è stato rinvenuto un ordigno bellico e dalle 19.45 sono state istituite delle limitazioni al traffico in via Basilica, per motivi prudenziali.

La via Basilica in particolare è stata chiusa ai mezzi pesanti all’intersezione con via Fenaria Vecchia per chi proviene da Sant’Alberto e all’intersezione con la SS 16 per chi proviene da Glorie nonché all’intersezione con via Scolo Pignatta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale, i Vigili del fuoco e una squadra di artificieri. Non è consentito avvicinarsi ma non ci sono pericoli per la popolazione, rassicura il sindaco.

La strada è stata completamente interdetta, per permettere le attività di disinnesco e rimozione dell’ordigno previste per la mattina di oggi e riaprirà al traffico ad operazioni concluse.