Nella tarda serata di ieri, martedì 1 ottobre, attorno alle 23.45 una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in Darsena, dopo essere stata allertata dalla chiamata di una cittadina, che aveva avvertito due importanti tonfi sospetti provenienti da un edificio abbandonato nei pressi del canale Candiano.

L’edificio in questione è attiguo all’ex mangimificio Martini e a quello sul quale campeggia il murale di “Erica e il cane”, in via Antico Squero.

di 5 Galleria fotografica via antico squero darsena









Il sopralluogo svolto dai Vigili del Fuoco, che sono rimasti parecchio tempo all’interno della struttura, ha accertato la presenza di parti crollate, così, di comune accordo con Polizia Locale e Carabinieri, intervenuti successivamente sul posto, è stata decisa in via precauzionale la chiusura della strada, che risulta attualmente ancora interdetta al traffico.