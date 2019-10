Rimosso l’ordigno bellico trovato a Savarna: la bomba è stata fatta brillare

E’ stato disinnescato e fatto brillare questa mattina l’ordigno bellico ritrovato ieri da un contadino in un terreno agricolo in via Basilica, a Savarna, nei pressi di Conventello.

La presenza dell’ordigno ha comportato dapprima delle limitazioni al traffico automobilistico a partire da ieri sera e oggi la chiusura totale della strada durante le operazioni di disinnesco e rimozione che sono durate circa due ore.

Si trattava del residuato bellico risalente alla seconda guerra mondiale di una bomba al fosforo in fase di combustione. L’ordigno è stato fatto brillare insieme ad un altro, ritrovato tempo fa, a una distanza di circa due chilometri, sempre a Savarna, tra via Degli Orsini e via Chiesa Vecchia e il cui disinnesco era stato programmato proprio per questa mattina.

Le attività si sono svolte sotto il coordinamento della Prefettura di Ravenna, nella massima sicurezza, grazie alla squadra di artificieri che è prontamente intervenuta e alla presenza dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della polizia locale.