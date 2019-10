Roncalceci di Ravenna. Al via giovedì lavori di manutenzione su via della Produzione

Inizieranno giovedì 3 ottobre lavori di manutenzione straordinaria su via della Produzione a Roncalceci per un valore di 99 mila euro. Il tratto di strada interessato presenta una lunghezza di 700 metri ed è largo 4; si interverrà anche su altri 200 metri a partire da via Nuova per metà carreggiata. L’intervento prevede il ripristino della pavimentazione avvallata. I lavori dovrebbero concludersi entro un mese.