Festa dei nonni 2019 alla Casa di Riposo Busignani di Cervia

Il 2 ottobre è la giornata della “Festa Nazionale dei Nonni” e anche quest’anno alla Casa Residenza per Anziani “Fernando Busignani” si è festeggiato. Il Sindaco Massimo Medri, l’assessore ai servizi alla persona Bianca Maria Manzi e la Presidente di Asp (Azienda di servizi alla persona Ravenna, Cervia e Russi) Fabiola Gardelli hanno portato i saluti agli anziani ospiti e ai familiari presenti e agli operatori che quotidianamente li assistono.

Il Sindaco e l’assessore Manzi: “È questa un’occasione importante per ringraziare chi è per noi fonte di saggezza e affetto. La nostra Casa di riposo è un’eccellenza delle nostre strutture sociali e continueremo ad impegnarci per migliorarla. Sono già partiti i lavori di rifacimento del tetto e riqualificazione energetica attesi da tempo. Lavoriamo poi al progetto di ampliamento per 30 posti e al reperimento delle risorse necessarie”.

La Presidente Fabiola Gardelli: “L’Azienda di Servizi alla Persona, a Cervia, accoglie 66 anziani in casa protetta, 14 nel centro diurno e 18 in comunità alloggio. Vi lavorano 46 operatori, oltre agli addetti dei Servizi pulizia e cucina. La società è cambiata, i servizi pubblici sono necessari perché le famiglie non riescono più ad occuparsi da sole delle fragilità. Resta però forte l’esigenza dell’anziano di avere il più possibile vicino gli affetti. Condividere momenti di spensieratezza aiuta ad affrontare la vita”.