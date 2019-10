Il sindaco di Cervia Massimo Medri sulla scomparsa di Giorgio Squinzi

“La scomparsa di Giorgio Squinzi lascia un grande vuoto nel mondo imprenditoriale italiano e internazionale. – scrive in una nota il Sindaco di Cervia Massimo Medri – Un imprenditore capace e lungimirante, ma anche dirigente sportivo impegnato e appassionato, e soprattutto un uomo umile, aperto, disponibile e sempre pronto al confronto. In più edizioni con la sua azienda Mapei ha partecipato a “Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore”, sostenendo e contribuendo all’iniziativa e quando era Presidente di Confindustria anche a “La spiaggia ama il libro”. Ha sempre dimostrato un’attenzione particolare alla nostra città, a cui è rimasto profondamente legato e dove ha conosciuto la moglie Adriana. – conclude il Sindaco Medri – A nome personale e della città di Cervia esprimo a tutta la famiglia le più sentite condoglianze, ringraziandoli per l’affetto e amicizia che ci riservano e che ricambiamo di cuore.”