È agli arresti domiciliari per spaccio, ma in casa tiene la cocaina: 40enne nei guai a Ravenna

Nel pomeriggio di giovedì sera, i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un altro pusher. In particolare i militari della Stazione di Via Alberoni, hanno effettuato un controllo a carico di un 40enne tunisino sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con permesso di assentarsi, per reati in materia di stupefacenti.

L’atteggiamento inquieto dell’uomo ha fatto insospettire i carabinieri che hanno approfondito il controllo, trovando svariate dosi di cocaina, materiale per il confezionamento nonché denaro presunto provento dell’attività illecita.

Di fronte alle evidenze raccolte lo spacciatore è stato dichiarato in stato di arresto. Stamani il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato la misura pre-cautelare risottoponendolo agli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.