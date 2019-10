Il cordoglio dell’associazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” per la scomparsa di Giorgio Squinzi

L’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” si unisce al cordoglio del sindaco Massimo Medri a seguito della scomparsa dell’imprenditore Giorgio Squinzi.

“Ricorderemo Giorgio – commentano dall’associazione – in occasione di un importante dibattito 2013, promosso dall’Associazione, al quale aveva partecipato in veste di Presidente di Confindustria. Ricorderemo la sua lungimiranza e la sua visione imprenditoriale che, in quella occasione, rese alto il dialogo assieme al Presidente Abi Antonio Patuelli. Con piacere ricorderemo quell’incontro al quale aveva partecipato anche il fondatore della nostra associazione Terenzio Medri.”

“Con la morte di Giorgio Squinzi se ne va una importante voce dell’imprenditoria nazionale e internazionale, che ha portato nel mondo il marchio Mapei ma che non ha mai messo da parte la sua passione per lo sport” concludono.