Secondo le previsioni meteo Arpae E-R per la giornata di oggi, venerdì 4 ottobre, è previsto al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, durante la giornata nuvolosità in progressivo aumento per nubi medio-alte ad iniziare dal settore occidentale con nubi più compatte nella sera.

Le temperature massime pressoché stazionarie sul settore centro-occidentale, in lieve aumento sulla Romagna, generalmente attorno a 18/20 gradi. Venti deboli in prevalenza orientali in pianura, deboli settentrionali tendenti a disporsi da ovest sui rilievi.

Mare mosso con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.