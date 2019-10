OctoberWest, torna a Ravenna la festa stile country con spettacoli e buon cibo

Domenica 6 ottobre torna l’OctoberWest, la festa stile country organizzata ogni anno dalla Scuderia del Borgo di Ravenna in Via Benaco 59 (zona centro iperbarico, traversa di Via Spinelli), dalle 10 della mattina. Sarà una giornata di divertimento, eventi, spettacoli e buon cibo, realizzata con la collaborazione di A.D.V.S. Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale.

Giunta alla quinta edizione, la festa mantiene il suo scopo benefico. L’ingresso infatti è a offerta libera e tutto il ricavato verrà utilizzato per i progetti di ippoterapia della Scuderia del Borgo, che si occupa di riabilitazione equestre per bambini e adulti con disabilità psichiche e/o motorie. Ma non solo, offre un luogo “sano” e attività di socializzazione per i bambini ospiti delle case famiglia e i giovani in fase di reinserimento seguiti dal Tribunale dei Minori.

Il programma è ricco di attività per tutta la giornata. Si parte alle 11:00 con lo spettacolo “MusicHorse”, una coreografia a cavallo realizzata a tempo di musica e presentata dai ragazzi e dalle ragazze della Scuderia del Borgo. Lo spettacolo verrà ripetuto nel pomeriggio alle ore 14:30. Alle 15:30 sarà la volta degli Sciucarén e dei ballerini romagnoli, con il Gruppo Folk Italiano “Alla Casadei” e la Scuola di Ballo Malpassi.

A seguire una golosa gara di torte, il gioco del prosciutto, dove bisogna indovinare il peso esatto e per concludere l’estrazione di una piccola lotteria di beneficenza con in palio un buono offerto dal Primary Irish Pub di Carraie (Ravenna).

Non mancherà il buon cibo, con il “Pranzo del Cowboy”: hamburger, hot dog, fagioli texani, “la maialata” e l’originale patatina a spirale…

“Ogni anno questo evento ci aiuta per continuare ad ospitare bambini e ragazzi “speciali”, che si trovano in particolari condizioni – spiega Cristiana Ravaioli responsabile del Centro – che traggono enorme beneficio dal rapporto uomo/animale e dalla responsabilizzazione della propria persona, non solo attraverso lo sport equestre, ma soprattutto tramite la cura di un animale, semplici attività mirate al suo accudimento e il bellissimo ambiente che li circonda”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Cristiana 333.3427633 oppure Pagina Facebook “Scuderia del Borgo”.