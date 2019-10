A Lido di Classe, Marina Romea e Lido di Savio via ai lavori per la manutenzione della rete fognaria

La prossima settimana partiranno interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria a Lido di Classe e di costruzione di nuovi tratti di fognatura a Marina Romea e a Lido di Savio, per un importo complessivo di 299mila euro.

Il primo intervento riguarderà la posa di nuovi pozzetti stradali con relative caditoie ed eliminazione delle bocche di lupo in viale Caboto a Lido di Classe.

Il secondo interesserà viale delle Betulle a Marina Romea, nel tratto tra viale dei Ligustri e viale delle Altee, via Verghereto a Lido di Savio, nel tratto fra via Russi e gli stabilimenti balneari, e via Sant’Agata sempre a Lido di Savio, nel tratto fra via Verghereto e viale Romagna. I tratti interessati dai lavori saranno di volta in volta chiusi al traffico veicolare.