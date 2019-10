Il Comune di Cervia aderisce alla “Marcia della Pace per la Romagna” domenica 6 ottobre

Il Comune di Cervia aderisce alla “Marcia della Pace per la Romagna”, la Forlì-Forlimpopoli-Bertinoro, in programma domenica 6 ottobre organizzata dal Comune di Forlì e dal Centro Pace di Forlì con il coinvolgimento di tutti i comuni della Romagna.

Quest’anno la Marcia è dedicata ad Annalena Tonelli, missionaria laica forlivese uccisa in Somaliland il 5 ottobre 2003 ed è in collaborazione con il Comitato per la Lotta contro la Fame nel mondo. La Marcia della Pace della Romagna è organizzata dal Centro per la Pace di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì, con gli altri enti locali del territorio della Romagna e realtà associative e di volontariato sempre della Romagna.

“Questo evento – spiega il Presidente del Centro per la Pace Michele Di Domenico – richiama nel nostro territorio circa 3000 persone che insieme marciano per i valori della pace, della non violenza, della solidarietà, della libertà, della democrazia e dell’anti militarismo”.

La Marcia per la pace della Romagna si inserisce nella tradizione del Coordinamento Enti Locali per la Pace Perugia-Assisi.

Il comune di Cervia già dal 1993 ha provveduto a deliberare la propria “dichiarazione di Città per la Pace” ed ad aderire al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace con sede a Perugia, stabilendo che uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale di Cervia è la promozione della cultura e dell’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

L’assessora alla pace Michela Brunelli ha dichiarato: “La Marcia della Pace della Romagna è un’occasione per riunirci e ribadire con forza, tutti insieme, quelli che sono i valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della pace, soprattutto in un momento di così alta tensione mondiale. È una giornata per dire no alla guerra, alla violazione dei diritti umani, all’odio e alla violenza, un’occasione di partecipazione giusta ed importante. Ritengo che il contributo di ognuno di noi sia assolutamente indispensabile e debba nascere dalla volontà di applicare questi principi nella vita di tutti i giorni”.

Il percorso della Marcia è Forlì-Forlimpopoli-Bertinoro, con ritrovo e partenza alle 9 in Piazza Saffi a Forlì solo per le biciclette e partenza alle 10,30 in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli per chi va a piedi. L’arrivo è previsto per le 13 alla Rocca di Bertinoro, dove vi saranno stand gastronomici, musica, intrattenimento per bambini. Per il ritorno è previsto un servizio navetta, con partenze ogni trenta minuti a partire dalle 14.30 fino alle 17.30.

L’iniziativa prevede anche un nutrito calendario di appuntamenti.

Per ulteriori informazioni: www.facebook.com/MarciaDellaPaceRomagnalaForliBertinoro