Secondo le previsioni Arpae Emila Romagna per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre, è previsto cielo al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura e addensamenti irregolari sui rilievi in graduale dissolvimento, dal pomeriggio tendenza ad annuvolamenti diffusi per nubi alte e sottili. Formazione di foschie notturne sulla costa e lungo l’asta del Po.

Le temperature massime sono in lieve aumento comprese tra i 22 gradi del settore occidentale e i 20 gradi del riminese. Venti deboli occidentali, a regime di brezza sulla costa. Mare quasi calmo o poco mosso.

Invece, per domenica 6 ottobre, il meteo prevede al mattino nuvolosità irregolare in graduale intensificazione nel corso della giornata con possibilità di pioviggini sul settore occidentale dal tardo pomeriggio. Visibilità ridotta per foschie anche dense al mattino sul settore orientale e lungo l’asta del fiume Po.

Temperature in lieve diminuzione con minime comprese tra i 13-14 gradi della costa e i 10-11 gradi dell’entroterra e

massime oscillanti tra i 20 e 21 gradi. Venti deboli sud-occidentali sui rilievi, inizialmente deboli variabili tendenti a rinforzare e a disporsi da sud est in pianura, con rinforzi lungo la costa.

Mare mosso, molto mosso al largo.