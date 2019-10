Cittadini depongono mazzi di fiori bianchi in Questura a Ravenna in ricordo dei due agenti morti a Trieste

Nella sede della Questura di Ravenna, in via E. Berlinguer, 20, alcuni cittadini hanno deposto mazzi di fiori bianchi come gesto di vicinanza alla Polizia di Stato dopo il terribile episodio accaduto a Trieste, dove in seguito ad una sparatoria sono rimasti uccisi due poliziotti, l’agente scelto Pierluigi Rotta, 34 anni di Napoli e l’agente Matteo Demenego, 31 anni di Velletri.

Il 3 ottobre i due agenti sono rimasti uccisi in una sparatoria in Questura a Trieste. A sparare un rapinatore che avevano fermato e che era insieme al fratello. Secondo una nota della stessa Questura, riportata da La Repubblica, “i due fratelli erano stati accompagnati in Questura da personale delle Volanti dopo un’attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter, avvenuta nelle prime ore del mattino. Per motivi in fase di accertamento – si legge nella nota – uno dei due ha distolto l’attenzione degli agenti e ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla Questura, ma sono stati fermati”.