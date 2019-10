Faenza, auto finisce fuori strada: 32enne trasportata in elimedica a Cesena

Verso le ore 12,30 di oggi lunedì 7 ottobre, a Faenza su via Lugo in un tratto di rettilineo nei pressi dell’incrocio con via Convertite, una Citroen C2 con a bordo una ragazza di 32 anni, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto e terminato la sua corsa nel fossato adiacente alla sua corsia di marcia.

Sul posto si sono recati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, e constatati i traumi riportati dalla ragazza hanno immediatamente attivato l’intervento dell’elimedica di Ravenna che ha provveduto a trasportare la donna al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.