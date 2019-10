Fusignano, modifiche alla viabilità per il ripristino del manto stradale sulla Sp 109

Nel pomeriggio di martedì 8 ottobre cominceranno, salvo condizioni meteo avverse, i lavori di ripristino del manto stradale, a cura della Provincia di Ravenna, nell’incrocio della SP 109/via Molino con via Monti e via Garibaldi, a Fusignano.

Per consentire i lavori, a partire dalle 14 circa dell’8 ottobre, l’incrocio verrà chiuso per qualche ora al traffico pesante. Chi proviene da Alfonsine in prossimità dell’innesto con la SP 109 Fornace sarà deviato sulla via Cantagallo; il traffico pesante proveniente da Lugo con direzione Alfonsine in prossimità dell’incrocio SP 14 Quarantola/SP 103 Ex Tramvia sarà deviato sulla SP 14 per proseguire su via Santa Barbara. Tutto il traffico pesante proveniente da Maiano sarà deviato sulla SP 103 Ex Tramvia.

Per il traffico locale verranno predisposti sbarramenti, con relative deviazioni, anche su strade comunali (incrocio SP 109/via Vittorio Veneto, rotatoria via Garibaldi/via Santa Barbara, incrocio via Monti/via Costa).