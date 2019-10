San Lorenzo di Lugo, lavori all’incrocio tra via Sentiero e via Lunga inferiore: modifiche alla viabilità

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per l’allargamento dell’incrocio tra via Sentiero e via Lunga inferiore a San Lorenzo di Lugo. L’intervento permetterà di migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità e scongiurare pericoli derivanti dalle dimensioni ristrette dell’attuale spazio di manovra in curva. Le ridotte dimensioni dell’incrocio rendono infatti difficoltosa la manovra di svolta per le auto che da via Lunga Inferiore si immettono in via Sentiero.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, durante il cantiere il traffico sarà deviato su via Cennachiara e Leonelli (a sud) e su via Chiese Catene (a nord) per chi proviene da via Lunga Inferiore e su via I Maggio e via dei Bartolotti per chi proviene da via Sentiero. La circolazione nei pressi del cantiere sarà consentita solo ai residenti nelle vicinanze del cantiere stesso.

I lavori dureranno 30 giorni circa, salvo condizioni meteo avverse. L’intervento ha un costo di 41mila euro.