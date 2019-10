Concluso a Masiera importante serie di lavori su marciapiedi e percorsi ciclopedonali

Si concludono in questi giorni a Masiera i lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e percorsi ciclopedonali che dalla primavera a oggi hanno riguardato tra la frazione e il capoluogo oltre cinquemila metri quadrati di pavimentazione stradale.

A Masiera in particolare si è intervenuti su parte dei marciapiedi delle vie Taroni, della Resistenza, Baroni e XXIII dicembre. A Bagnacavallo le opere hanno invece riguardato parte dei marciapiedi delle vie Fossa, Lazio, Italia, Umbria, Toscanini, Togliatti e Donati, oltre che la pista ciclabile a lato della San Vitale dal semaforo di via Boncellino a via Milano e un tratto di via Stradello.

I lavori, dal costo complessivo di oltre 90mila euro, sono stati finanziati attraverso un contributo ministeriale finalizzato alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico. A eseguirli è stata la ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella.