Cervia. Trentenne accoltellato in casa. I Carabinieri sulle tracce dell’aggressore

Proseguono senza sosta le indagini per identificare l’uomo che, nel cuore della notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, ha accoltellato un 30enne tunisino, in un appartamento di Via Di Vittorio, nel centro di Cervia.

Al momento non sono state ancora chiarite le ragioni all’origine della vicenda, ma sembra che l’aggressore sia un connazionale del 30enne.

Elementi utili alle indagini sono emerse dalla testimonianza del tunisino ferito, sentito dagli inquirenti dopo il ricovero al Bufalini di Cesena.

I militari del Comandante della Compagnia di Cervia, Michele Fiorenzo Dileo, stanno vagliando le immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza presenti in zona, che potrebbero fornire ulteriori elementi utili dall’individuazione dell’aggressore, accusato di tentato omicidio.