Incidente a Cosina di Faenza. Perde la vita un ciclista 65enne

Drammatico incidente stradale a Cosina di Faenza, in via Emilia Levante all’incrocio con Via Carbonara. Poco prima delle 10 di oggi, giovedì 10 ottobre, un ciclista 65enne ha perso la vita in seguito allo scontro con una vettura, guidata da un 60enne.

Sul posto sono accorse due ambulanze del 118 affiancate dall’automedicalizzata e dall’elimedica. Per il ciclista non vi è stato nulla da fare, mentre il 60enne è stato trasferito al Bufalini di Cesena per un desunto malore in auto.