A Bagnacavallo la campagna “Io non rischio”, per diffondere cultura della prevenzione per terremoti, alluvioni e maremoti

Sabato 12 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno nelle principali piazze italiane punti informativi per la nona edizione della campagna Io non rischio, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. A Bagnacavallo l’appuntamento è in piazza della Libertà presso il gazebo del Corpo Volontario Forestale. Per tutta la giornata, a partire dalle 9 del mattino, i volontari comunicatori di protezione civile racconteranno nel dettaglio i rischi del territorio e in specifico il rischio alluvione e ciò che ogni cittadino può fare per aumentare la resilienza. Il sindaco Eleonora Proni porterà il saluto dell’Amministrazione comunale, che ha patrocinato l’iniziativa.

L’edizione 2019 di Io non rischio, che quest’anno apre anche la prima Settimana nazionale della protezione civile, coinvolge oltre cinquemila volontari e volontarie appartenenti a 750 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia. Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

Io non rischio – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.