Fusignano. Approvata dal Consiglio comunale la mozione per riqualificare il Parco Primieri

Il Consiglio comunale di Fusignano, nella seduta del 30 settembre, ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Insieme per Fusignano per la riqualificazione del Parco Primieri. La mozione impegna la giunta comunale a sviluppare, in concerto con Agis, attuale gestore del Parco Primieri, investimenti e progetti gestionali per qualificare gli spazi e ampliare le potenzialità che il parco può mettere a disposizione della comunità di Fusignano. In questo modo, si legge nella mozione, “si potranno esplorare anche possibili nuovi utilizzi e/o ripristini dell’area attualmente occupata dalla piscina comunale dismessa, verificando preventivamente, tramite valutazioni e indagini di mercato, la sostenibilità gestionale delle proposte nel medio-lungo periodo”.

“Il Parco Primieri rappresenta un luogo speciale per la comunità fusignanese – dichiara il sindaco Nicola Pasi – e siamo convinti che, soprattutto nel periodo estivo, possa esprimere un ruolo importante di aggregazione e integrazione per la comunità di Fusignano. Cogliamo quindi favorevolmente l’invito del gruppo Insieme per Fusignano, votato all’unanimità dal Consiglio comunale, di ricercare assieme al gestore e a potenziali investitori ulteriori formule di qualificazione e rilancio del parco, nella consapevolezza che queste azioni non possano però prescindere da serie valutazioni economiche e di mercato per evitare di irrigidire e rendere poi insostenibile la futura conduzione della struttura. Abbiamo inoltre in programma alcuni interventi di ripristino dell’area gioco dei bambini, che ne costituisce il principale luogo di socializzazione e aggregazione. Ci tengo infine a ringraziare ancora una volta le associazioni locali che concretamente in questi anni hanno reso vivo il parco e qualificato gli spazi”.

Il Parco Primieri nello scorso mandato è stato oggetto di diversi interventi di riqualificazione per il rinnovo integrale delle panchine e dei cestini e il ripristino funzionale dell’area gioco per bambini. Inoltre, la gestione del Parco Primieri affidata ad Agis è già oggi arricchita dalla programmazione di diverse iniziative promosse dal gestore del bar e da alcune associazioni e partiti locali.