Inaugura a Castel Bolognese la prima farmacia comunale del territorio

Apre i battenti, lunedì 14 ottobre in via Emilia Interna 173/a, la prima farmacia comunale a Castel Bolognese. La nuova struttura, che porta a 20 il totale gestito da Sfera Srl, si chiama Farmacia del Borgo. Il taglio del nastro inaugurale avrà invece luogo sabato 19 ottobre alle ore 10, presenti il sindaco Luca Della Godenza , il presidente di Sfera srl Roberto Rava e il Direttore Generale di Sfera srl Doriana Dall’Olio.

La farmacia, al fine di garantire il miglior servizio ai clienti e con particolare riguardo alla zona di traffico in cui si trova, osserverà un orario di apertura ampio, dal lunedì al venerdì 7.30-12.30 15.30-19.30 ed il sabato, dalle 8.30 alle 12.30.

I servizi offerti

Nella struttura, oltre alla dispensazione del farmaco, all’automedicazione e all’omeopatia, sono presenti vari reparti: Dermocosmetico (con cabina per le giornate), Dermatologico, Igiene corpo e capelli, Benessere naturale, Integrazione, Alimenti speciali, Elettromedicali, Medicazione, Bambini, Veterinari.

La Farmacia del Borgo, nel suo “spazio salute”, permette ai suoi clienti di eseguire diverse tipologie di misurazioni dei valori fisiologici, di test auto-diagnostici e di esami strumentali. In questo modo, i clienti della farmacia, diversi per necessità di salute, potranno accedere facilmente a percorsi di prevenzione e di monitoraggio del proprio stato di salute, in collaborazione con il farmacista.

Ampia la gamma delle prestazioni che vi si potranno ottenere: prenotazioni Cup, autotest diagnostici (colesterolo, trigliceridi, glicemia profilo lipidico, profilo glicemico), esame urine, analisi della pelle e capelli, test intolleranze, misurazione della pressione, controllo del peso, elettrocardiogramma, holter pressorio e holter Ecg con refertazione dello specialista cardiologo del territorio, mineralogramma osseo computerizzato, test dell’insufficienza venosa, tonometro, foratura lobi, zona allattamento, erogazione di prodotti dietetici speciali, prevenzione ed educazione sanitaria, opuscoli informativi, noleggi (tiralatte, bilance, aerosol, stampelle e presidi sanitari).