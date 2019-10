Rubava soldi a pazienti e operatori socio sanitari dell’ospedale di Ravenna: indagato infermiere

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per una serie di furti avvenuti all’interno dell’ospedale “Santa Maria delle Croci”, che lungo andare avevano messo in allarme la direzione dell’Ausl , sospettando che l’autore di alcuni di questi episodi fosse proprio una persona che lavorava all’interno dell’azienda sanitaria, secondo l’inchiesta della Procura, in particolare, si tratterebbe di un infermiere. La notizia è riportata dal Corriere Romagna, in edicola oggi, venerdì 11 ottobre.

Sarebbero almeno tre i casi contestati all’indagato. Due furti riguardano pazienti derubati dei contanti contenuti nei propri portafogli, lasciati incustoditi nelle camere o in corsia. Un altro invece ha visto come vittima un’operatrice socio sanitaria; in totale comunque si tratterebbe del furto di poche decine di euro. Le indagini avrebbero passato in rassegna gli anni di lavoro dell’indagato, andando a ritroso fino al 2016, comparando turni di lavoro, date delle denunce, fotografie e video.

Da qui l’avviso di fine delle indagini preliminari, recapitato di recente con l’ipotesi di furto aggravato in seguito al quale l’imputato deciderà se presentare memoria difensiva o chiedere di essere sentito per sostenere la propria non colpevolezza dei fatti contestati.