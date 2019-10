Terminato il corso di primo soccorso della Guardia di Finanza di Ravenna

Ieri mattina, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, si è tenuto, a cura del locale Ispettorato del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, un corso di primo soccorso a favore di Finanzieri. L’iniziativa rientra nell’ambito del più generale percorso di formazione dell’operatore di polizia anche sul versante del primo soccorso, nell’ottica di prepararlo a fronteggiare, in sicurezza, le diverse situazioni di emergenza che si potrebbero presentare durante l’attività di servizio.

Il personale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. di Ravenna ha tenuto una lezione sia teorica che pratica, durante la quale sono stati simulati diversi contesti emergenziali nei quali qualsiasi operatore si può imbattere, anche libero dal servizio. I Finanzieri hanno potuto così apprendere e mettere in pratica le principali manovre di rianimazione di un soggetto infortunato, in modo da contribuire concretamente a salvare una vita in pericolo nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali.