Catturato a Mantova il 33enne che aveva accoltellato connazionale a Cervia

Questa mattina, sabato 12 ottobre, si è tenuta una conferenza stampa al Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, su un’importante indagine portata a termine in tempi rapidi. I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno infatti catturato con la collaborazione dei Carabinieri del Comando di Mantova il 33enne tunisino D. W. responsabile del tentato omicidio del 30enne connazionale H. S. avvenuto a Cervia lo scorso 8 ottobre. Nei confronti del nordafricano, irregolare sul territorio nazionale, è stato eseguito il fermo di indiziato delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che ha concordato con l’esito delle indagini velocemente svolte dall’Arma.

Il 33enne tunisino lo scorso martedì 8 ottobre, verso le 3 di notte, ha derubato il suo connazionale impossessandosi della somma di 500 euro prelevata dalla tasca posteriore dei pantaloni di H. S. Una volta scoperto il furto, fra i due è nata una lite e il 33enne ha accoltellato il connazionale all’addome, una ferita profonda che ha reciso l’aorta. Non solo, il ferito è stato colpito più volte: quando è stato soccorso aveva ferite da taglio anche alle mani, con cui aveva cercato di difendersi. Poi l’aggressore è scappato chiudendo a chiave l’appartamento di Cervia dove è avvenuto il fatto. Fortunatamente il 30enne ferito aveva un cellulare ed è riuscito con quello a chiedere aiuto al 112. Per i Carabinieri dell’Arma se non ci fosse stato campo e l’uomo non avesse chiamato prontamente i soccorsi, con molta probabilità sarebbe morto dissanguato. Per questo è scattata nei confronti dell’aggressore l’accusa di tentato omicidio oltre che di furto.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno soccorso il 30enne e ne hanno disposto il ricovero immediato all’ospedale di Cesena, in prognosi riservata. H. S. è stato dimesso proprio nella giornata odierna, non si sa con quali prognosi. Dopo aver soccorso il ferito, l’Arma si è poi messa alla caccia dell’aggressore.

Gli elementi raccolti dal personale intervenuto – anche attraverso i social – hanno consentito di identificare quasi subito l’aggressore, che aveva precedenti per droga oltre che essere irregolare in Italia e senza fissa dimora. Anzi D. W. era solito spostarsi fra Italia e Germania ed era forse proprio in Germania che stava cercando di scappare quando è stato fermato alla stazione di Mantova, il 9 ottobre. In tasca gli sono stati trovati 1.400 euro. Del coltello con cui ha ferito il connazionale, nessuna traccia.

All’origine del furto e dell’aggressione probabilmente ci sono questioni di droga. Nelle ricerche i Carabinieri hanno rintracciato cocaina. Entrambi i tunisini hanno precedenti in questo senso. Ed entrambi sono irregolari e senza fissa dimora. L’appartamento in cui è avvenuto il fatto non era affittato a nessuno dei due.

Il fermo di D. W. è in attesa di convalida a Mantova, dove il 33enne è stato portato in carcere.