La figlia di Giuseppe Pinelli a Ravenna per un incontro sui fatti di piazza Fontana a 50 anni dalla strage

Ravenna in Comune, in collaborazione con la Biblioteca Libertaria Armando Borghi, nell’approssimarsi del cinquantenario della strage di Piazza Fontana (avvenuta il 12 dicembre del 1969) e della morte del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, avvenuta nei locali della questura di Milano (16 dicembre 1969), organizza un incontro di memoria storica e approfondimento, perchè non vada perduta la coscienza di quei fatti che tanto hanno pesato nella nostra storia recente del Paese.

L’incontro è previsto per la mattina di domenica 13 ottobre, alle 10.15, in sala D’Attorre di Casa Melandri in via Ponte Marino 2 a Ravenna. Saranno relatori Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe Pinelli, che da sempre si batte perchè si ufficializzi la verità sulla morte del padre, e Andrea Papi, collaboratore del periodico “A” Rivista Anarchica. L’avvocato ravennate Andrea Maestri, esperto di neofascismo in Italia, condurrà l’incontro.