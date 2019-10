Domenica 13 ottobre iniziano le celebrazioni per il 75° anniversario della Liberazione di Cervia. Alle ore ore 16.00 è in programma l’inaugurazione mostra “Cervia ore 6” a cura di Giampiero Maldini organizzata dall’Associazione culturale “Menocchio”. La mostra rimarrà aperta fino al 23 ottobre tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 alla Sala Rubicone del Magazzino del Sale Torre.

Martedì 15 ottobre alle ore 13.30 è in programma la “Pedalata cicloturistica con deposizione delle corone di alloro nei Cippi dei Caduti di Cervia, Pinarella” con la partecipazione degli alunni della scuola primaria “G. Deledda”. La pedalata è organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti” (in caso di pioggia è rinviata a martedì 22 ottobre): ritrovo nel cortile Scuola “G. Deledda” in via Pinarella.

Domenica 20 ottobre alle ore 10.00 Gotica Romagna – rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca Piazza Garibaldi in Piazza Garibaldi. Sulla stessa piazza alle ore 10.00 concerto del corpo bandistico “Città di Cervia”. Alle ore 10.30 corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico (ritrovo sempre in Piazza Garibaldi).

Lunedì 21 ottobre alle ore 8.30 deposizione corone sui cippi del territorio cervese.

Giovedì 24 ottobre alle ore 21.00 presentazione del libro “Diario di prigionia” di Nello Forlivesi. Interventi di Giampietro Lippi Presidente ANPI Cervia, Mario Proli storico. A cura dell’Associazione culturale “Menocchio”. L’incontro presso la palazzina comunale di Piazza XXV aprile.

Sabato 26 ottobre alle ore 14.30 “Una pedalata fra amici fra le opere di difesa militare lasciate a Cervia dai tedeschi” organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti” con ritrovo in Piazza Garibaldi.