Ravenna, un morto e due feriti gravi per un frontale fra due auto a Savio

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di sabato 12 ottobre intorno alle ore 16 a Savio in via Romea Sud / Ponte Bevanella come segnala il 118 Romagna Soccorso. A causa di un violento frontale fra due auto si sono registrati purtroppo un morto e due feriti gravi. I feriti sono stati soccorsi e trasportati all’Ospedale di Cesena in codice 3. Sul luogo dell’incidente i mezzi del 118 con ambulanze ed elisoccorso, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia stradale.

Al momento nulla si sa della dinamica dell’incidente e delle generalità delle persone coinvolte.