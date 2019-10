In Darsena Pop Up tutto pronto per Bi.Ra, prima festa della birra romagnola

Bi.Ra, la prima Festa della birra artigianale romagnola arriva in Darsena Pop Up nel weekend tra il 18 e il 20 ottobre. Nell’area saranno ospitati alcuni tra i più rinomati produttori di birra di Romagna insieme ai Food Truck che si occuperanno della parte culinaria dell’iniziativa.

L’appuntamento è fissato per venerdì 18 ottobre, a partire dall’orario apertivo a mezzanotte, e poi sabato 19 e domenica 20 quando la festa inizierà sin dalla mattina (e quindi sarà possibile anche pranzare) per concludersi in tarda serata.

I birrifici presenti saranno Bi.For., Birreria Bizantina, Delira. A questi si aggiungono Amarcord, che sarà insieme al food truck Mad for Bbq e il Birrificio Mazapégul che sarà accompagnato ai fornelli da Soul Kitchen. Altri due i food truck presenti nell’area: Big Blue e Cerquatonna Sapori.

Saranno loro l’anima della festa insieme, naturalmente, alle attività di Darsena Pop Up dell’area che organizzano l’evento e che penseranno a menù ad hoc per l’occasione: si tratta di Akami Casa&Bottega, Bar Ristretto, Gelateria Sbrino, Scuola di Cucina Saperi&Sapori e PizzArt.

Tre giorni, da non perdere insomma, con birra di qualità e intrattenimento musicale con dj set che faranno da sottofondo musicale alla festa tutti i giorni a partire dalle 18.30. Venerdì 18 alla consolle si alterneranno Matteo Cali & Luigi Bertaccini, sabato 19 sarà la volta di Saturday Blues e domenica 20 si chiude con i dj set di Loreto e Red.