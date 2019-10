Secondo le previsioni meteo fornite da Arpae E-R, per oggi è previsto cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse sulle aree di pianura e prima collina, in rapido dissolvimento; poco nuvoloso sui rilievi ma con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale. Nelle ore pomeridiane e serali aumento della nuvolosità anche sul resto del territorio regionale.

Le temperature massime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 20 e 22 gradi. Venti deboli di direzione variabile in pianura, dai quadranti meridionali sui rilievi e sulla Romagna, con possibili rinforzi.

Mare quasi calmo o poco mosso.