Ravenna 15esima in Italia per numero di reati denunciati. Lo dice Il Sole 24 Ore

È uscita l’ultima indagine de Il Sole 24 Ore sulla criminalità in Italia e i dati in proposito non sono troppo consolanti per la nostra provincia. Stando a quanto riportano, Ravenna sarebbe 15esima in Italia per il numero di reati denunciati, rapportati alla popolazione.

Ma ad incidere in maniera netta sarebbero i furti in abitazione, classifica nella quale la provincia bizantina conquista il secondo gradino del podio, con 2469 denunce (634/100mila abitanti).

Anche i furti in esercizi commerciali ci mantengono nella parte alta della classifica: 10° posto, con 832 denunce (213,6/100mila ab.).

L’indagine fotografa le denunce registrate relative al totale dei delitti commessi sul territorio nel 2018 e dà uno sguardo ampio su tutta la Penisola: i reati, 6.500 quelli registrati ogni giorno in Italia, risultano in calo rispetto all’anno precedente (-2,4%), secondo un trend che procede verso il basso dal 2013.

Tornando alla nostra provincia, sul fronte dei furti Ravenna si piazza 31^ per quelli con strappo (54 reati denunciati, 13,9/100mila ab.), 15^ per quelli eseguiti con destrezza (1038 reati, 266,5/100mila ab.). L’indice delle rapine la vedono al 42° posto, con 111 denunce (28,5/100mila ab.).

Posti di alta classifica nell’indicatore del reciclaggio e impiego di denaro, dove Ravenna si situa al 13° posto con 15 denunce (3,9/100mila ab.) e in quello dei reati legati agli stupefacenti (possesso e vendita): la città dei mosaici è 16^ con 329 denunce (84,5/100mila ab.).

Per consultare l’intera classifica e tutti gli indicatori proposti: https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/indexT.php