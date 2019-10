La procura di Ravenna chiede archiviazione delle indagini su Igor il russo

Ansa Emilia Romagna riporta che la Procura di Ravenna ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Norbert Feher, più comunemente conosciuto come “Igor il russo”, per l’omicidio di Salvatore Chianese.

Il 42enne metronotte fu ucciso con una fucilata alla tempia la notte tra il 29 e il 30 dicembre 2015, durante un giro di controllo alla cava Manzona. Gli inquirenti, in seguito alle indagini condotte sulla vita della vittima conclusero che il 42enne teneva una condotta irreprensibile e quindi avevano accostato l’omicidio, con rapina di pistola e portafogli, a un altro episodio attribuito a Igor, il 30 marzo 2017.

Il Resto del Carlino riporta che “con modalità “perfettamente sovrapponibili” a Consandolo (Ferrara) un’altra guardia giurata fu rapinata della pistola sempre con un primo colpo di avvertimento all’auto, come accadde con Chianese, e sempre con fucile calibro 12″. Tuttavia, come sottolinea Ansa ER, tra le armi trovate al serbo al momento dell’arresto in Spagna non figurano né quella rapinata a Chianese né quella usata per compiere l’omicidio.