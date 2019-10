Ravennate truffato online, ma la Polizia rintraccia il venditore: 32enne milanese nei guai

La Polizia ha indagato in stato di libertà T.M.,32enne milanese, per il reato di truffa. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, è scaturita in seguito alla denuncia di un ravennate circa una truffa online. La vittima ha dichiarato agli investigatori della Squadra Mobile di aver risposto ad una inserzione sulla piattaforma Marketplace, per l’acquisto di una Nintendo Switch al prezzo di 160 euro.

Versata la somma con bonifico ad un codice IBAN fornito dal venditore, l’acquirente non ha mai ricevuto la consolle pagata e inutili si sono rivelati i numerosi tentativi di contattare il venditore. Gli accertamenti informatici effettuati dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno permesso di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria il 32enne milanese quale intestatario della carta ricaricabile PostepayEvolution a cui è risultato associato il codice IBAN sul quale è stato effettuato il versamento da parte dell’acquirente ravennate