Spaccata in un negozio di Alfonsine: rubate bici per oltre 35 mila euro

Nella notte tra lunedì e martedì 15 ottobre, intorno all’1.50, nuova spaccata ai danni di un negozio di biciclette: questa volta i malviventi – ancora ignoti – hanno colpito il negozio di Alfonsine “Mdm”, in via Stroppata. Dopo essere entrati con scasso, hanno portato via diverse mountain bike e bici elettriche per circa 35mila euro, come ci conferma il titolare, caricandole su un furgone. Allo scattare dell’allarme i Carabinieri e lo stesso titolare sono corsi sul posto, ma i ladri si erano già dileguati. Ritrovato il furgone, vuoto e abbandonato, a Bagnacavallo.