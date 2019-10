Occupano abusivamente uno stabile disabitato in centro storico a Faenza: denunciati

Continuano i controlli della Municipale di Faenza attorno alle scuole contro lo spaccio: nell’ambito di questa attività, un giovanissimo di appena 18 anni è stato rintracciato all’esterno di un istituto superiore faentino, in possesso di una piccolissima quantità di hashish e un attrezzo comunemente usato dai consumatori per spezzare le foglie di marijuana. Il ragazzo è stato segnalato all’autorità competente come consumatore.

Durante un altro intervento invece, sono stati rintracciati due cittadini originari del Ghana che avevano occupato abusivamente un edificio disabitato in via Sarti a Faenza. L’attività è partita da segnalazioni relative a via vai “sospetto” di persone. Uno dei due uomini fermati è risultato irregolare sul territorio italiano e per questo è stato denunciato ai sensi dell’art 10 bis dlgs 286/98, per essersi trattenuto sul territorio dello Stato dopo che il suo permesso di soggiorno non era più stato rinnovato.

Nei suoi confronti, sono state avviate anche le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale, mentre l’altro è stato denunciato ai sensi dell’art 650 del cp, in quanto sull’edificio grava già un ordinanza del Sindaco di Faenza di inagibilità e di divieto per chiunque di abitarvi.