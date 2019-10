Ravenna. 23 mezzi pesanti controllati dalla Polizia locale in Via Dismano

Nelle prime ore del mattino di oggi 16 ottobre, la Polizia locale ha effettuato un servizio straordinario di controllo relativo al transito di mezzi pesanti in via Dismano, nel tratto del centro abitato di Ponte Nuovo dove vige il divieto di transito per tali veicoli.

Su un totale di ventitré mezzi controllati, sono stati redatti dodici verbali d’infrazione relativi al divieto di transito e un verbale d’infrazione per mancata revisione.

Circa la metà degli autoarticolati controllati sono invece risultati in possesso di autorizzazione al transito e diretti ai numerosi supermercati presenti in zona, verso i quali dai documenti di trasporto risultavano diretti i carichi di derrate alimentari.

Nello svolgimento del servizio sono state impegnate tre pattuglie che hanno effettuato i controlli anche con l’ausilio del software Police Controller. Con questo strumento vengono scaricati i dati dai cronotachigrafi digitali, riuscendo così a controllare i tempi di guida e di riposo degli autisti.