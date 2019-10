Spacciatore ‘creativo’ arrestato a Ravenna: aveva ricavato una serra per la droga da uno scatolone

La Polizia ha arrestato B.C.,31enne modenese residente a Ravenna, per i reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Ieri pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile hanno perquisito la casa dell’uomo: nel garage dell’abitazione hanno rinvenuto e sequestrato una serra artigianale, realizzata all’interno di una scatola di cartone, composta da un impianto elettrico per la ventilazione, illuminazione, igrometro e termometro.

All’interno della serra è stata trovata marijuana per un peso pari a 99 grammi di infiorescenze. I poliziotti hanno proceduto anche al sequestro di ulteriori 12 grammi di sostanza.

Il 31enne è stato quindi condotto in Questura e dichiarato in stato d’arresto; dopo le formalità di legge è stato sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.