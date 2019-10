Faenza. Dichiara ai Carabinieri “Non ho nulla da consegnare”. Ma aveva la droga in casa

“Non ho nulla da consegnare”: questo è quanto dichiarato da un 23enne faentino arrestato dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Faenza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le frequentazioni del ragazzo e il suo stile di vita hanno insospettito i militari del NORM, i quali dopo un’ attività di pedinamento hanno deciso di fermare il ragazzo e di procedere alla perquisizione personale e domiciliare, che ha dato esito positivo.

Nell’abitazione del ragazzo sul comodino venivano rinvenuti 3 involucri contenenti marijuana del peso lordo di 10,3 e 6 grammi con a fianco il bilancino di precisione elettronico funzionante.

Sempre nel comodino, all’interno del primo cassetto venivano rinvenuti 4 involucri del peso di 4, 12,11 e 11 grammi nonché un rotolo di carta pellicola utilizzato per avvolgere sostanza stupefacente per un totale di 60 grammi.

All’interno di un altro cassetto venivano ritrovati 2 coltelli a lama pieghevole con residui di stupefacente, utilizzati chiaramente per tagliare la sostanza e la somma di 300 euro in vari tagli, provento dell’attività di spaccio.

Sopra al letto all’interno di un contenitore veniva rinvenuto anche un frammento di hashish dal peso di 1 grammo confezionato con il cellophane.

Sentito il PM di turno, Dott Bartolozzi, il 23enne è stato associato in camera di sicurezza e nella stessa giornata è stata fatta la direttissima. L’arresto è stato convalidato dal Gip , Dott. Andrea Chibelli, e sono stati chiesti i termini a difesa.