Grave incidente stradale a Castiglione di Ravenna: 4 auto coinvolte, gravissima una donna di 74 anni

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 16 ottobre, poco dopo le 18. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima, quattro auto sono venute a collisione lungo la via Camillo Torres, all’altezza del civico 182.

Una prima vettura, guidata da una signora di 74 anni è finita nel fosso, un’altra ha cappottato ed è rimasta bloccata in mezzo alla carreggiata. Altre due sono andate praticamente distrutte nell’impatto.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elimedica da Ravenna, che ha trasportato la ferita più grave, la signora 74enne, al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. L’altro ferito è una donna di 28 anni, portata in ambulanza al Santa Maria delle Croci di Ravenna in codice due, di media gravità.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento cervese, rimasti occupati nell’intervento fino alle 21.