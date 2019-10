Piano strategico 2030 dell’Unione: continuano gli incontri partecipati a Riolo, Castel Bolognese e Brisighella

Si è chiuso lunedì 14 ottobre a Riolo Terme con un incontro sui servizi di welfare e di comunità, il primo ciclo di incontri aperti alla cittadinanza per costruire in forma partecipata e condivisa il Piano strategico 2030 dell’Unione della Romagna Faentina.

Ad oggi hanno partecipato alle discussioni nei tavoli più di cento persone, i temi oggetto di discussione hanno toccato e toccheranno temi fondamentali per lo sviluppo futuro del territorio come le reti e le interconnessioni tra i territori, la capacità di promuovere le eccellenze e attrarre investimenti e sviluppo, il consolidamento, l’accessibilità e l’innovazione dei servizi al cittadino.

Le date e gli orari dei prossimi incontri saranno:

– lunedì 21 ottobre alle 20.30, presso la Sala del Consiglio della Residenza Municipale di Castel Bolognese (piazza Bernardi 1 ), per discutere di Mobilità.

– lunedì 28 ottobre, ore 20.30, presso la Sala polivalente Complesso Cicognani viale Pascoli 1, Brisighella, tema: “Eccellenze e marketing del territorio“.

– lunedì 4 novembre, ore 20.30 presso la Sala Sante Ghinassi, via Verdi 5 – Riolo Terme, si terrà un incontro sul tema “Servizi: accessibilità e semplificazione”.

E’ possibile consultare i materiali on-line e seguire il percorso di costruzione del Piano Strategico 2030 direttamente sul sito web dell’Unione della Romagna Faentina.