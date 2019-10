Taglio del nastro per il nuovo show room del Ciicai a Cervia

Nella mattinata di sabato 19 ottobre a partire dalle 10.30, alla presenza delle principali autorità cittadine, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo show room del Ciicai a Cervia, il consorzio con sede a Ravenna che associa gli installatori professionisti del settore termoidraulico, condizionamento e arredobagno.

La nuova struttura di via Ospedale 15 (praticamente accanto all’ingresso del parcheggio dell’ospedale), realizzata con grande cura anche per l’estetica – vista fra l’altro la centralissima posizione, a due passi dalla piazza principale della città – si sviluppa su quasi 500 metri quadrati: ed è stata realizzata, al termine di lavori durati oltre un anno, ristrutturando lo stabile che già in passato, fino al 2005, aveva ospitato il primo magazzino del consorzio in città.

Da allora ad oggi, la sede Ciicai di Cervia si era spostata in via Levico, dove a partire dall’apertura del nuovo show room rimarrà comunque un magazzino aziendale.

I lavori di recupero e di riqualificazione dell’edificio – che prima dell’intervento si presentava in condizioni di degrado – sono stati curati da un pool di professionisti guidati dallo studio ravennate di architettura Nuovostudio, che ha coinvolto anche il cervese Mattia Missiroli (che ha seguito il cantiere) e l’interior design Monica Poletti, a cui si deve l’allestimento interno.

Nella previsione del Ciicai, il nuovo spazio non deve solo fungere da show room per presentare le proposte del consorzio, ma contiene adeguati spazi interni per permettere riunioni o incontri specifici, e anche uno spazio all’esterno che in determinate occasioni potrebbe essere messo a disposizione della comunità per eventi o iniziative di carattere pubblico.