Cervia. Al Trucolo Caffè la presentazione del libro “La Bestia di Salvini – Manuale di Comunicazione Leghista”

Sabato 19 ottobre alle ore 18.00 verrà presentato al Trucolo Caffè il libro “La Bestia di Salvini – Manuale di Comunicazione Leghista” a intervistare l’autrice Margherita Barbieri vi sarà la Giornalista Tatiana Tomasetta. “Come ha fatto la Lega a conquistare così tanti elettori? Questo libro dà una risposta precisa e convincente, tramite un’analisi critica attenta della comunicazione del Capitano, vista secondo gli occhi della Bestia.

Un volume da leggere per scoprire fino a che punto il potere dei social media può influenzare gli Italiani e il loro voto. Per comprendere come si è trasformata la politica. Per capire gli errori della Destra e quelli della Sinistra.”