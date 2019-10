Giro d’Italia a Cervia? Il Sindaco Medri: “stiamo lavorando in tal senso, ma non vi sono certezze”

Il Sindaco di Cervia, Massimo Medri, è intervenuto in merito alla diffusione di indiscrezioni relative al passaggio del Giro d’Italia a Cervia, con possibile tappa di partenza: “Non so da dove le indiscrezioni traggano certezze, che ancora non vi sono“.

“È chiaro che stiamo lavorando in tal senso, e l’amministrazione comunale dal giorno in cui si è insediata si è messa all’opera insieme alla Regione Emilia Romagna e alla Destinazione Romagna perché questo sogno si avveri” ha assicurato il primo cittadino.

“La nostra partecipazione o meno a questo evento sarà resa nota solo nei prossimi giorni, perciò non azzarderei annunci ancora infondati. L’ultima volta che il Giro d’Italia è arrivato a Cervia è stato durante il mio mandato, e fui io a volerlo fortemente, non posso nascondere che in questi giorni mi sto impegnando per riportare ancora una volta questo bellissimo evento identitario, storico e popolare a Cervia” ha concluso Medri.