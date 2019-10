La Rosetti Marino piange la scomparsa di Medardo Ranieri

La Rosetti Marino di Ravenna è in lutto per la morte di Medardo Ranieri. Presidente della società dal 2012 al 2018, aveva 73 anni e da tempo era malato.

Al momento delle sue dimissioni per le gravi condizioni di salute, nel luglio di quest’anno, il cda dell’azienda lo ringraziò per “l’impegno profuso in favore della società ed il contributo apportato alla stessa dapprima come dipendente, dirigente e successivamente anche come direttore generale, nonché quale amministratore delegato e poi presidente del Cda e negli anni recenti quale consigliere delegato e vice presidente”.