Ravenna, lunedì 21 ottobre l’ultimo saluto al dottor Mario Ravaglia, che sarà sepolto a Mezzano

Nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre si terranno a Mezzano i funerali di Mario Ravaglia, 67 anni, medico, ex Primario del Pronto Soccorso di Lugo, tragicamente scomparso sul Monte Pasubio (in provincia di Vicenza) mercoledì 16 ottobre. Come si sa, durante un’escursione in montagna con alcuni amici, il dottor Ravaglia è precipitato in un dirupo, per oltre 100 metri, ed è deceduto. La sua morte ha suscitato viva commozione. Mario Ravaglia era molto noto per la sua attività di medico e anche per la sua attività di volontariato. Il medico lascia la moglie e cinque figlie. Sarà sepolto nel cimitero di Mezzano. Il Corteo funebre lunedì partirà alle ore 14.45 dalla Camera mortuaria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e poi raggiungerà Mezzano dove nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la messa funebre alle 15.15.