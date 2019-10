Continuano giornate di bel tempo sulla provincia di Ravenna. Qualche nuvolosità sparsa ma temperature gradevoli e prevalentemente sole su sabato 19 e domenica 20. Queste le previsioni secondo il meteo di Arpae Emilia Romagna:

Al mattino in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile.

Temperature minime del mattino comprese tra 13 °C sui rilievi e 15 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 19 °C sui rilievi e 24 °C sulla pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 22 (pianura) e 49 km/h (rilievi).

Mare calmo al mattino, nel pomeriggio mare mosso, dalla sera mare poco mosso.

Domenica 20 ottobre